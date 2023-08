Erneut haben Asiatische Tigermücken in Berlin überwintert und scheinen Kleingartenanlagen in Treptow-Köpenick zu bevorzugen. Das Bezirksamt schickt nun Mitarbeiter in die betroffenen Anlagen, um Bestände der exotischen Tiere aufzuspüren.

Im Gespräch mit dem rbb erklärte der Epidemiologe Daniel Sagebiel vom Lageso, dass in Berlin eine "strategische Bekämpfung" wünschenswert sei. Durchgeführt von Personen, die sich auskennen würden und geschult seien - und die fachgerecht Brutstätten entfernen und Larvizide, also Mittel, das die Mückenlarven tötet, einsetzen könnten. Außerdem seien regelmäßige Kontrollen und eine Dokumentation der Vorkommen nötig, so Sagebiel.

Ursprünglich war die Asiatische Tigermücke in Fernost beheimatet. Mittlerweile ist sie in der ganzen Welt zu finden: Neben Ostasien auch in Australien, Amerika, Afrika auch im südlichen Europa. Sie breitet sich nur langsam aus, denn ihr Flugradius beträgt nur 300 Meter. So schaffte sie es wohl als blinder Passagier per Lkw oder auf Flugzeuge in die Welt. Auch in Deutschland gibt es in Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Hessen mittlerweile nachgewiesene Populationen. In Brandenburg wurde bisher noch keine Tigermücke gefunden.

Das gefährliche an dem Insekt: Es kann Dutzende Viren übertragen, darunter potenziell tödliche Erreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Virus. In Deutschland gibt es bisher keinen bekannten Fall einer solchen Ansteckung. In einem Flyer weist das Lageso auch darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, sich hierzulande durch einen Tigermücken-Stich eine Infektionskrankheit zuzuziehen, gering sei [berlin.de/PDF/download].



In benachbarten Ländern hat es diese Ansteckungen allerdings bereits gegeben: In Südfrankreich zum Beispiel wurden mehrfach Zika-Infektionen durch dort heimische Tigermücken gemeldet. Auf Madeira, in Kroatien und Frankreich wurden Dengue-Infektionen nachgewiesen. Auch Chikungunya-Ausbrüche gab es im Mittelmeerraum bereits.