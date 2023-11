Torsten UnionHerthaner Berlin Sonntag, 19.11.2023 | 10:45 Uhr

Ist die Niederlage wirklich so überraschend? Während es in vielen Teams eine Ehre ist berufen zu werden, ist es im DFB eine Belastung.

Und was den Support von deutschen Teamfans angeht, zeigte sich im Falle Fischer, dass das Auspfeifen anscheinend beliebter ist, als das Unterstützen (was in der Kritik an den Eisernen zu erkennen war, wie auch der Blick in anderen Stadien). Dazu müsste man hinter dem Team stehen, egal was kommt! Und das können wir wohl nur bei Siegen...