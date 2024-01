Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Brüssow (Uckermark) sind am Dienstag vier Menschen - darunter ein Baby und ein kleines Kind - zum Teil schwer verletzt worden.



Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor ein 37-jähriger Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 31-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde.



Mit ihr im Wagen war ein acht Monate altes Baby und ein vierjähriges Kind. Beide wurden schwer verletzt per Rettungswagen in eine Schwedter Klinik gebracht. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher musste von Rettungskräften in eine Klinik gefahren werden.