Die als liberal geltende "Neue Richter:innenvereinigung" lässt solche Argumente nicht gelten. Schon im September des vergangenen Jahres sei der Bundesrat mit dem Gesetzentwurf befasst gewesen. "Dass die Regelung organisatorischen Aufwand für die Justiz bedeuten würde, hatte er bereits zu diesem Zeitpunkt erkannt. Es wäre also möglich – und geboten – gewesen, Vorkehrungen für den Gesetzeserlass zu treffen", erklärt sie in einer Stellungnahme. Auch die mangelnde Digitalisierung der Verfahrenspflege und die unzureichende Erfassung der Gründe von Verurteilungen, die nun zum erheblichen Mehraufwand bei der Prüfung der Vollstreckungsverfahren führen sollen, dürften nicht zulasten der Verurteilten gehen.

Das Gesundheitsministerium weist in einer Stellungnahme an die Bundesländer die Kritik der Justizbehörden zurück und geht von deutlich weniger Fällen aus, die es zu überprüfen gilt.

Ein erklärtes Ziel der Entkriminalisierung des Cannabiskonsums durch das neue Gesetz ist es, Behörden zu entlasten. Berlins Justizsenatorin Badenberg befürchtet stattdessen einen langfristigen Mehraufwand für Behörden. Grund dafür seien die kleinteiligen Regelungen des Gesetzes. So müssten in der Öffentlichkeit Konsumierende einen Abstand von 100 Metern etwa zu Eingängen von Schulen und Kitas halten. Die sogenannte "Bubatzkarte" [bubatzkarte.de] eines Koblenzer Softwareentwicklers vermittelt einen Eindruck davon, was diese Vorgabe in der Praxis bedeuten könnte: Orte, an denen im dicht besiedelten Berlin gekifft werden dürfte, wären demnach eher die Ausnahme.