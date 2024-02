Fragen und Antworten - Was das neue Cannabis-Gesetz im Alltag bedeutet

Mi 21.02.24 | 06:21 Uhr | Von Sebastian Schneider

Ursprünglich wollte die Bundesregierung Cannabis für Erwachsene weitgehend legalisieren. Doch davon ist im Gesetzentwurf wenig übrig geblieben. Ende der Woche entscheidet der Bundestag - ein Überblick zu den wichtigsten Folgen.

Was gilt bisher?

Der Kauf und Verkauf, aber auch der Anbau von Cannabis sind seit den 1970er Jahren in Deutschland verboten, auch wenn der Besitz kleiner Mengen schon lange vielerorts gar nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird. Laut dem Betäubungsmittelgesetz drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Medizinisches Cannabis, zum Beispiel für Schmerzpatienten, ist aber schon seit einigen Jahren auf Rezept legal. Inzwischen haben zahlreiche Staaten den Besitz und Konsum von Cannabis zumindest teilweie legalisiert, beziehungsweise wird er dort nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Dazu gehören beispielsweise Portugal, Uruguay, die Niederlande, Kanada und bislang 18 Bundesstaaten der USA. Am Mittwoch beschäftigt sich der zuständige Gesundheitsausschuss des Bundestages mit dem Gesetzesentwurf, angeschoben hatte ihn der Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Nach langen Konflikten der Ampel-Koalition und Änderungen am Entwurf könnte eine abgespeckte Version der ursprünglichen Legalisierungspläne Ende der Woche vom Parlament verabschiedet werden. Sie träte dann voraussichtlich am 1. April in Kraft.

Wieviel Cannabis wäre ab April für Privatbesitz erlaubt?

Falls das Gesetz wie erwartet zum 1. April kommt, dürfen Menschen über 18 Jahren dann bis zu 25 Gramm straffrei bei sich tragen. Zu Hause dürfen sie bis zu 50 Gramm Cannabis haben. Sie dürfen zu Hause außerdem bis zu drei Cannabis-Pflanzen für den Eigenkonsum anbauen, konsumieren ohnehin. Hier zeigt sich schon ein Widerspruch: Denn drei Pflanzen werfen in der Regel eine größere Ernte ab - man dürfte Cannabis aber nach wie vor nicht an andere weitergeben. Überschreitet man aber die Höchstbesitzmenge, macht man sich strafbar. Bisher bleibt also nur die Aussicht: Wegwerfen oder weniger anbauen. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Herkunft des Cannabis' muss niemand nachweisen, solange man nicht die Höchstmenge überschreitet. Diese Lücke verheißt Dealern auch weiterhin solide Geschäftsaussichten.

Wer darf in Zukunft alles kiffen?

Der Konsum von Cannabis ist schon heute nicht mehr verboten - für Menschen ab 18 Jahren. Dabei bleibt es. An der Altersgrenze von 18 Jahren gibt es aber Kritik: Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Gehirnentwicklung von jungen Menschen erst mit Anfang bis Mitte Zwanzig abgeschlossen ist. Die Forschung zeigt ebenfalls: Cannabis-Konsum kann die Gehirnentwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen beeinträchtigen. "Vor allen Dingen, wenn es um Gedächtnisfunktionen geht und um Aufmerksamkeitsfunktionen sieht man Jahrzehnte später noch Störungen dieser Systeme", sagt der Professor Martin Korte, Neurobiologe an der TU Braunschweig. Neben einer körperlichen Abhängigkeit kann es zu Psychosen und Schizophrenie kommen. Er plädiert deshalb dafür, das Mindestalter auf 21 Jahre hochzusetzen. Auch der Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Befürworter und Antreiber des Gesetzes, warnte vor den Gefahren von regelmäßigem Kiffen für junge Erwachsene - im Gesetzesentwurf seines Ministeriums steht nun dennoch die Altersgrenze von 18 Jahren. Zur Wahrheit gehört auch: Die bisherigen Verbote haben junge Menschen nicht davon abgehalten, Cannabis zu konsumieren. Fast 60 Prozent der Drogendelikte bundesweit bezogen sich im Jahr 2022 auf Cannabis. Laut BKA der mit Abstand höchste Anteil. Einer Umfrage von 2021 zufolge haben rund die Hälfte der befragten 15- bis 64-Jährigen Berliner Erfahrungen mit dem Konsum von Cannabis. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stieg der Anteil der befragten jungen Erwachsenen, die angaben, Cannabis zu konsumieren, zuletzt auf den höchsten von ihr erhobenen Wert seit 1973. Zugleich zeigten andere Umfragen von jungen Cannabis-Nutzern, dass viele im Grunde keine Ahnung haben, was sie rauchen und welche Auswirkungen es auf ihre Gesundheit und mögliches Suchtverhalten haben kann - es gibt also jede Menge Aufklärungsbedarf. Es gehe nicht darum, neue Konsumenten zu finden, sagte Lauterbach am Dienstag. "Sondern die 18- bis 25-Jährigen, die jetzt konsumieren, die wollen wir einfach sicherer konsumieren lassen."

Welche Regeln gelten im Straßenverkehr?

Noch ist das nicht klar. Wer bekifft fährt, hat in der Regel eine verlängerte Reaktionszeit und mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Aber was genau definiert bekifft? Eine Expertenkommission soll im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums bereits seit 20 Jahren einen gültigen Grenzwert für das berauschende THC im Blut erarbeiten, bis zu dem Konsumenten am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Aber bisher scheiterte sie daran, einen wissenschaftlich vergleichbaren Wert zu den maximal 0,5 Promille bei Alkohol zu finden. Deshalb wurde die Zusammensetzung der Kommission nun angesichts der nahenden, höchstwahrscheinlichen Legalisierung von Cannabis nochmal geändert. Ein Ergebnis soll es bis 31. März geben – es ist die Voraussetzung dafür, dass das Gesetz in Kraft tritt, wie der "Spiegel" am Dienstag berichtete. Bisher gilt in der Straßenverkehrsordnung ein Höchstwert von einem Nanogramm Tetrahydrocannabinol (THC) pro Milliliter Blutserum – sehr niedrig, wenn es um einen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit geht. Denn je nach Konsumgewohnheiten kann es sein, dass der Grenzwert auch noch Tage nach dem letzten Joint überschritten wird, obwohl der Stoff zu diesem Zeitpunkt keinerlei Einfluss mehr auf das Fahrverhalten hat. Ganz anders als zum Beispiel bei Alkohol, kann THC sehr lange im Blut nachgewiesen werden, er wird auch nicht gleichmäßig abgebaut. Eine Forschungsarbeit deutscher Rechtsmediziner, die die Fahrtüchtigkeit von bekifften Probanden im Fahrsimulator untersuchten, hat ergeben: Nach etwa drei Stunden war die Fahrleistung wieder größtenteils normal [link.springer.com]. Frei verfügbare Tests in Apotheken oder dem Versandhandel können THC nachweisen, aber sie sind nicht sonderlich genau, was den Wert angeht.

Die Kritik von Mitgliedern des Bundesverkehrsausschuss: Warum gilt bei Cannabis eine praktische Nulltoleranz und bei Alkohol nicht [bundestag.de]? Wer heute bei einer Kontrolle den Grenzwert reißt, muss mindestens 500 Euro Bußgeld zahlen, darf einen Monat nicht fahren, bekommt zwei Punkte und muss in der Regel eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) machen. Beurteilt wird nur der gemessene Wert im Blut. Auch der Verkehrsgerichtstag und der Deutsche Anwaltverein kritisieren, Betroffene würden durch den aktuellen Grenzwert "in einem nicht vertretbaren Umfang" sanktioniert. Dass sich diese Einstufung durch die Legalisierung von Cannabis ändern müsste, liegt auf der Hand. Laut der Bundesanstalt für Straßenwesen weisen neuere Studien darauf hin, dass bei einem Wert von 3,8 Nanogramm pro Milliliter ähnliche Einschränkungen wie bei einem Alkoholwert von 0,5 Promille zu erkennen seien. Unter zwei Nanogramm seien dagegen keine Beeinträchtigungen zu erkennen. Zu dieser Größenordnung kommt auch das Schweizer Bundesamt für Gesundheit. Das Unfallrisiko sei besonders in der ersten Stunde nach dem Konsum erhöht, Mischkonsum mit Alkohol verschlechtere die Fahrtüchtigkeit deutlich. In der Schweiz liegt der Höchstwert bei 1,5 Nanogramm pro Milliliter. Dass er in Deutschland auf zehn Nanogramm hochgesetzt wird, wie Verkehrspolitiker der Linken forderten, ist unwahrscheinlich. Mitglieder der Expertenkommission plädieren dafür, den Grenzwert lieber moderat und im Zweifel in mehreren kleinen Schritten anzuheben und diesen Wert dann zu evaluieren [spektrum.de].

Darf man in Zukunft überall in der Öffentlichkeit kiffen?

Nein. Die Teil-Legalisierung von Cannabis wollen die Koalitionspartner neben mehr Aufklärung und Prävention mit konkreten Regeln zum Schutz von Kindern und Jugendlichen verbinden. Verboten ist der öffentliche Konsum von Cannabis im Abstand von 200 Metern um Schulen, Kitas, Jugendzentren und Spielplätze, in öffentlich zugänglichen Sportstätten und in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. In dicht bebauten Stadtzentren wird es also schwierig - denn es ist unmöglich, an jeder Ecke zu wissen, wo die nächste Einrichtung mit Kindern und Jugendlichen steht und ob man folglich den Schutzradius reißt. Die Seite "Kowelenz Social" hat als ersten Eindruck eine "Bubatzkarte" für deutsche Großstädte gebastelt - zoomt man in Berlin hinein, zeigen sich vor allem rote Flecken, Gebiete, in denen also nicht gekifft werden dürfte [bubatzkarte.de]. Wie diese kleinteilige Regelung insgesamt im Alltag durchgesetzt werden soll, ist eine andere Frage.

Wie sollen Minderjährige in Zukunft vor Cannabis-Konsum geschützt werden?

Der Bund will die Cannabis-Freigabe mit deutlich stärkeren Präventionsprogrammen begleiten, über Social Media, aber auch zum Beispiel mit Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen an Schulen, in Sportvereinen und Jugendzentren. Im Internet läuft bereits seit dem vergangenen Sommer eine Kampagne des Bundesministeriums für Gesundheit. Mit "Cannabis - legal, aber..." beginnen dort Merksätze. Niemand dürfe das Gesetz missverstehen, betonte Karl Lauterbach bereits im August. "Cannabiskonsum wird legalisiert. Gefährlich bleibt er trotzdem." Gleichzeitig soll das Mindeststrafmaß für den Cannabisverkauf an Jugendliche auf zwei Jahre erhöht werden. Die Möglichkeit zu einer Strafe auf Bewährung soll außerdem gestrichen werden.

Kann man künftig Cannabis wie in den Niederlanden in "Coffee Shops" oder anderen Läden kaufen?

Bis auf Weiteres nicht. Das hätte sich der Bundesgesundheitsminister so gewünscht, um dem illegalen Schwarzmarkt mehr legale Konkurrenz zu machen. Der Handel mit Cannabis verstößt aber gegen EU- und UN-Recht, deshalb musste die Bundesregierung dieses Ziel wieder aus dem Gesetzesentwurf streichen. Stattdessen bleibt Konsumenten als gesetzeskonformer Weg neben Eigenanbau nur die Mitgliedschaft in einem sogenannten "Cannabis Social Club" - einem Cannabisverein also. Die sollen ab 1. Juli 2024 für gemeinsamen Anbau lizenziert werden dürfen.

Welche Regeln gelten in so einem "Cannabis Social Club"?

Wer einen solchen Club gründen will, muss die Erlaubnis dafür bei der zuständigen Landesbehörde beantragen. Es gibt mehrere Voraussetzungen, unter anderem ein aktuelles Führungszeugnis, unbeschränkte Geschäftsfähigkeit und dass man in den vergangenen fünf Jahren vor Antragstellung nicht bezüglich bestimmter Delikte straffällig wurde. Pro Stadt oder Gemeinde ist nur eine Höchstzahl an Clubs möglich, jeder Club darf höchstens 500 Mitglieder haben - und diese dürfen auch nur in diesem einen Club Mitglied sein. Sind sie es in mehreren, machen sie sich strafbar. Vorstand und vertretungsberechtigte Personen müssen den Behörden namentlich bekannt sein, aber nicht grundsätzlich jedes Mitglied. Wer schließlich die Erlaubnis zum Anbau bekommt, muss seine Anbauräume ausreichend sichern, zum Beispiel mit einbruchsicheren Türen – er muss nachweisen, dass nur Clubmitglieder Zugang haben. Werbung und Konsum in den Vereinsräumen sind verboten. Außerdem muss jeder Verein einen Sucht- und Präventionsbeauftragten und ein Jugendschutzkonzept nachweisen. Die Behörden dürfen auch unangekündigt auf der Matte stehen und den Club kontrollieren.

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dürfen die Clubs pro Tag 25 Gramm und pro Monat insgesamt 50 Gramm Cannabis an ihre Mitglieder abgeben, außerdem sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat. Mitglieder bis 21 Jahre aber dürfen pro Monat höchstens 30 Gramm Cannabis über die Anbauvereinigungen beziehen, mit einem THC-Gehalt von höchstens zehn Prozent. Auch hier wieder ein Problem: Der Gehalt von Gras auf dem Schwarzmarkt steigt seit Jahren an und liegt oftmals deutlich höher. Laut Senatsgesundheitsverwaltung hatte in Berlin gedealtes Cannabis einen durchschnittlichen THC-Wert von 20,4 Prozent, zehn Jahre zuvor waren es noch 10,1 Prozent. Der Anreiz, sich bei einem Dealer mit Cannabis einzudecken, das deutlich mehr "knallt", bleibt ungebrochen. Das alles zeigt: Der Weg über einen Anbauverein bedeutet großen Aufwand, den wohl nur Vielkiffer zu betreiben bereit sein werden. Wer nur gelegentlich zum Joint greifen will und nicht selber anbauen möchte, dürfte wohl weiter illegal einkaufen. Dass der Schwarzmarkt durch die Liberalisierung nennenswert zurückgedrängt wird, bezweifeln deshalb unter anderem Gewerkschaft der Polizei, Richterbund und selbst Politiker der Koalitionsparteien. "Wenn künftig jeder mit bis zu 25 Gramm Cannabis durch die Straßen laufen darf, ohne dass nach der Herkunft des Stoffes gefragt wird, ist das genau die Form von Vertriebsmöglichkeit für Dealer, von der sie nicht einmal zu träumen gewagt haben", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Fiedler. Die Organisierte Kriminalität könne sich mit der aktuellen Lösung gut arrangieren.

Wie geht es weiter?

Bei der Abstimmung dürfte es Gegenstimmen von Abgeordneten der Ampel-Parteien geben, speziell von der SPD hatten sich mehrere Parlamentarier gegen das Gesetz ausgesprochen. Weil die Koalition 49 Sitze mehr hat, als sie für die absolute Mehrheit bräuchte, wird das Gesetz höchstwahrscheinlich dennoch durchgehen. Übrigens auch dann, wenn der Bundesrat dagegen votiert, denn das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig. Der Bundesrat kann jedoch den Vermittlungsausschuss anrufen und das Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. April verhindern. Vermutlich würde er es dadurch aber nur verzögern. Eine erste Evaluation des neuen Gesetzes soll es nach einem Jahr geben, die Veröffentlichung der Ergebnisse ist für Ende September 2025 geplant. Danach soll die Cannabis-Liberalisierung nochmals nach zwei und abschließend nach vier Jahren ausgewertet werden. In einem zweiten Schritt plant die Bundesregierung ein Modellprojekt zum Cannabis-Verkauf: In einigen Modellregionen soll Cannabis dann wissenschaftlich begleitet und staatlich kontrolliert in Fachgeschäften verkauft werden. Durch den Status als Modellprojekt hofft die Bundesregierung auf die nötige Zustimmung der EU. In der Schweiz wird genau so ein Projekt bereits seit wenigen Jahren durchgeführt [spiegel.de / €]. Was den längerfristigen Ausblick angeht: Die CDU hat bereits angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die Liberalisierung des Cannabis-Konsums und -Anbaus wieder rückgängig zu machen. Wie schnell das ginge, ist noch offen.

