Polizisten haben am Freitag einen Mann in der Charlottenstraße in Berlin-Mitte angehalten, der mit seinem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war, so die Polizei am Samstag. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten der Fahrradstaffel fest, dass der E-Scooter verschiedene Geschwindigkeits-Einstellungen hat. Laut digitaler Anzeige auf dem E-Scooter kann das Fahrzeug in der Spitze 128 Stundenkilometer erreichen. Ob der E-Scooter tatsächlich die angezeigt Geschwindigkeit erreichen kann, sei unklar, so eine Polizeisprecherin.