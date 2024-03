Am RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain gibt es seit wenigen Monaten eine Fahrbahntrennung aus Beton. Anwohner und Passanten berichten seitdem von Unfällen und Stürzen. Ändern will das Bezirksamt aber nichts.

Erst stolperte er über das neue Trennelement auf dem Fahrradweg in der Revaler Straße, konnte den Sturz aber noch abwenden, mit dem nächsten Schritt aber strauchelte er an der Bordsteinkante. "Dann bin ich direkt aufs Gesicht gefallen", sagt Michael K. aus Friedrichshain dem rbb. Beschert hat ihm das eine blutende Platzwunde an der Stirn und auf der Nase und einen Aufenthalt in der Notaufnahme statt auf dem Weihnachtsmarkt, wo er mit Freunden hin wollte.

Ein bedauerlicher Einzelfall, könnte man sagen, wenn Anwohner und Passanten nicht vermehrt von solchen Unfällen mit den Bumpern berichten würden. "Wenn ich hier vorbeilaufe, sehe ich öfter jemanden, der hier hinfällt oder wenigstens stolpert", sagt Josh, der auch hier wohnt gegenüber rbb24.