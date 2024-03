Bei einer Explosion in Berlin-Prenzlauer Berg ist am Mittwochnachmittag eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gab es in einer Küche im ersten Stock eines Wohnhauses in der Lychener Straße eine Verpuffung.



Die Wände zum Nachbarhaus wurden dadurch beschädigt und verschoben. Es besteht Einsturzgefahr. Polizei und Feuerwehr evakuierten das Haus.



Die Ursache für die Explosion wird derzeit noch ermittelt.