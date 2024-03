So 17.03.24 | 13:54 Uhr

Unbekannte haben in Berlin-Spandau in der Nacht zu Sonntag einen 17-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Der Jugendliche wurde im Maselakepark im Ortsteil Hakenfelde von zwei Männern attackiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.