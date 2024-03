14-Jähriger in Berlin-Tiergarten angefahren und schwer verletzt

So 17.03.24 | 15:08 Uhr

Ein 14 Jahre alter Fußgänger ist in Tiergarten von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein 58-Jähriger den Jugendlichen am Samstagabend beim Überqueren der Potsdamer Straße angefahren haben. Er soll gegen 19 Uhr vom Potsdamer Platz kommend in Richtung Varian-Fry-Straße gefahren sein, als er den Jugendlichen mit seinem Auto erfasste.

Der Teenager erlitt durch den Aufprall Verletzungen am Kopf, einem Arm und einem Bein. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.