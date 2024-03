In Brandenburg gab es 2023 offenbar deutlich mehr rechte Gewalttaten als im Jahr davor. Das wird zunehmend auch an Schulen zum Problem. Dort werden Kinder und Jugendliche vermehrt attackiert.

Die Zahl rechter Gewalttaten ist in Brandenburg nach Einschätzung des Vereins Opferperspektive im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Der Verein zählte 242 rechtsmotivierte Angriffe - nach 138 im Jahr 2022, wie er am Montag in Potsdam mitteilte. Seit Beginn der Zählung 2006 waren es nur 2016 mehr Angriffe gewesen.

Porath erklärte anlässlich der Vorstellung der Jahresstatistik 2023, in Brandenburg erfordere es inzwischen viel Mut, sich gegen rechts zu positionieren: "Egal wo in Brandenburg sich Menschen gegen rechts engagieren, müssen sie mit Bedrohungen und Übergriffen rechnen." Umso mehr verdienten Demonstrationen und Kundgebungen, insbesondere in kleineren Orten, Anerkennung.



In Brandenburg waren im vergangenen Jahr nach Zählungen des Vereins mindestens 390 Menschen von rechter Gewalt betroffen (2022: 245, 2021: 215). Darunter waren 133 Kinder und Jugendliche (2022: 63).

In Bildungseinrichtungen ereigneten sich 15 Gewalttaten. Der Monitoring-Beauftragte der Opferperspektive, Joschka Fröschner, nannte die Vielzahl an Meldungen zu rassistischer Gewalt an Schulen ein "Zeichen einer zunehmenden Dynamik der Enthemmung". Der unzureichende Umgang von Schulen und Behörden mit Fällen wie Übergriffen eines Lehrers gegen ihm anvertraute Schüler in Cottbus mache deren Überforderung deutlich.