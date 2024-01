"Wir melden eine Demo an! In Perleberg!"

Andrea van Bezouwens gesellschaftspolitisches Handeln begann mit einer Frage, die sie auf Instagram stellte: "Wo kann ich hier in der Prignitz gegen die AfD auf die Straße gehen?", tippte sie dort am 14. Januar vormittags in eine Statusmeldung. Freunde vom Kirchenkreis Prignitz trugen diese Frage weiter und so kamen noch am selben Tag spontan zehn Menschen vor der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack zusammen, um ein Zeichen zu setzen: "Für Freiheit, Demokratie, Mitmenschlichkeit".

Und gegen die AfD. So richtig aus der Deckung gewagt "habe ich mich aber erst in dem Moment, als ich im Whatsapp-Status 'NOAFD' stehen hatte. Denn dort sehen es dann alle Nachbarn und alle aus dem Dorf", sagt die Brandenburgerin.

Als Vertreibungspläne von Rechtsextremen und AfD-Politikern bekannt geworden waren und sich in größeren Städten Proteste formiert hatten, war Andrea van Bezouwens erster Impuls: Ich fahre doch nicht zwei Stunden bis nach Potsdam! Und nach ihrem Aufschlag in Bad Wilsnack war das Ziel der Mitstreiter: "Wir müssen größer werden! Wir melden eine Demo an! In Perleberg!"