Jan Montag, 18.03.2024 | 08:17 Uhr

So ein Unsinn. Die Politik ist nicht an gesellschaftlicher Gewalt schuld.

Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und Gewalt. an Schulen war völlig normal. Es lag an der gewalttätigen Kindererziehung der Eltern aus der Nazizeit und erst langsam änderte sich was.



Wenn die Eltern jetzt wieder zunehmen totalitären Parteien hinterher schreien, ist es kein Wunder, dass in den Schulen Gewalt entsteht.