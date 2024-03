Rettungsstation in Königs Wusterhausen

Die Igel-Rettungsstation in Königs Wusterhausen hat Bilanz gezogen - rund 100 Igel wurden über den Winter aufgepäppelt. Einige von ihnen waren schwer verletzt. Sie sollen nach Ostern wieder freigelassen werden. Aber auch danach gibt es genug Arbeit.

Einige Igel wogen gerade mal 100 Gramm, als sie in die Rettungsstation in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) gebracht wurden, andere waren schwer verletzt: Insgesamt 100 Tiere haben die drei Mitarbeitenden diesen Winter aufgepäppelt, die meisten wurden im Herbst gebracht. Die Fundtiere waren zu klein oder zu verletzt, um alleine klarzukommen.

Die meisten Tiere werden unterernährt und verletzt nach Königs Wusterhausen gebracht: "Wir haben ganz schlimme Verletzungen – am Bauch, am Rücken, am Kopf. Das ist ein unheimlicher Aufwand. Die dann zu pflegen, dauert sehr lange. Auch die Tierarztkosten sind sehr hoch", berichtet Mitarbeiterin Nina Hermann.

Die meisten Igel bleiben drei bis sechs Monate in der Rettungsstation, ehe sie wieder ausgewildert werden. Einer von ihnen ist Friedrich. Er hat keine Hinterpfoten mehr. Er bekam im Winter sehr viel Zuneigung und noch mehr Hühner- und Rindfleisch. "Bei uns ist er so dick geworden, dass er jetzt genügend Kraft hat, in der Natur klarzukommen", berichtet Leiterin Britta Herter.

Alle Igel, die fit und wieder gesund sind, werden nach Ostern wieder ausgewildert – nach dem letzten Bodenfrost und rechtzeitig vor Beginn der Paarungszeit von Mai bis August. Die Tiere werden in geschützten Gärten ausgesetzt. Sie gehen dann wieder selbstständig auf Nahrungssuche, bekommen aber auch weiter Nahrung in sogenannten Igelhäusern. Nur vier Problemfälle können Stand jetzt noch nicht in die Freiheit entlassen werden, sagt Hermann.