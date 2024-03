Neues Raubtierhaus in Cottbuser Tierpark eröffnet - zwei neue Riesenotter

Do 14.03.24 | 16:23 Uhr

Der Umbau des Raubtierhauses war bereits seit 2016 geplant. Das alte Haus sei "die größte Energieschleuder" des Tierparks gewesen, so Direktor Jens Kämmerling. Dabei sei der Anbau gleich mitgeplant worden.

Unter anderem sind zwei Riesenotter in den Zoo eingezogen. Die Sumatra-Tiger und China-Leoparden, die ebenfalls im Raubtierhaus untegebracht sind, lebten bereits zuvor in Cottbus.

Das neue Raubtierhaus im Cottbuser Tierpark ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Monatelang war das alte Raubtierhaus saniert worden. Dabei wurden unter anderem die Haustechnik und die Wärmedämmung erneuert. Außerdem wurden neue Gehege in einem Anbau eingerichtet.

Durch Fördermittel und die Stadt Cottbus war der Umbau finanziert worden. Die Gesamtkosten betragen laut Kämmerling 2,4 Millionen Euro.

Die neuen Riesenotter seien durchaus "spektakuläre Tiere" so Kämmerling. "Soziale Tiere, tagaktiv, in Gruppen lebend. Es sind aber auch zoologisch interessante und wichtige Tiere, mittlerweile ist der Bestand stark zurückgegangen", so Kämmerling.