Ein Fahrgast hat in einer Berliner U-Bahn am Sonntagnachmittag eine Kontrolleurin verletzt. Wie die Polizei am Montag meldete, wollte die 43-jährige Kontrolleurin gegen 14:30 Uhr den Fahrschein des 26-Jährigen in einem Zug der U-Bahnlinie U8 in Fahrtrichtung Wittenau kontrollieren.