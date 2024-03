Die Feuerwehr hat in einem Garagenkomplex in Stahnsdorf (Postdam-Mittelmark) am Freitagmorgen einen größeren Brand gelöscht. Das hat eine Sprecherin der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel rbb24 gesagt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist bei dem Brand niemand verletzt worden. Wegen einer möglichen Einsturzgefahr sind allerdings noch Einsatzkräfte vor Ort. Das Feuer an drei Garagen in der Straße "Quermathe" war gegen 7:10 Uhr gemeldet worden. Etwa 50 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen waren im Einsatz.

Wegen einer starker Rauchentwicklung waren Anwohner zwischenzeitlich aufgerufen worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.