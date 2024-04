Am Freitag müssen sich Autofahrer in Berlin wieder auf einige Einschränkungen einstellen. Für den Halbmarathon am Sonntag werden am Freitag erste Sperrungen in Tiergarten eingerichtet, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Seit sechs Uhr wurde die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Behrenstraße gesperrt. Ab etwa 18 Uhr wird die Straße des 17. Juni dann in beiden Richtungen ab Großer Stern geschlossen.