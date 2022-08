Christine Berlin Donnerstag, 04.08.2022 | 20:43 Uhr

Es gibt in der Stadt keinen besseren Platz. Mitten im Wald, keine Wohngegend, keine Gefahr für Menschen.

Es ist in den vielen Jahren noch zu keinem solchen Ereignisse gekommen. Keine Menschen gefährdet, was bedeutet dann die Unterbrechung der Bahn und die Sperrung für Autos?

Was soll die Kritik an dem Platz? Während der DDR musste er in Berlin sein. Jetzt kann man diskutieren, ic ein Transport in entlegene Gebiete risikoärmer ist