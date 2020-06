Allerdings hat die Zahl der Neuinfektionen in Berlin wieder zugenommen. Mit 45 neuen Fällen wurden am Donnerstag so viele wie seit zwei Wochen nicht mehr geneldet. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat bereits von einer "negativen Trendwende" bei den Infektiosnzahlen gesprochen. Ein Blick auf den Wochenvergleich zeigt, dass in der laufenden Woche deutlich mehr Neuinfektionen registriert wurden als in der Woche zuvor.



Insgesamt wurden in Berlin bisher 6.945 Corona-Infizierte registriert, genau 200 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell gibt es 333 aktive Fälle. 123 Betroffene liegen im Krankenhaus, 46 auf Intensivstationen.