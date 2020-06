Für Berliner und Brandenburger gebe es aber bisher keine Beschränkungen, so Glawe. Theoretisch sei diese Regelung aber auch für Reisende aus der Region möglich, sagte Glawe im Hinblick auf die Corona-Ausbrüche beispielsweise in Neukölln. So wäre es denkbar, dass die Reisebeschränkung für einen bestimmten Bezirk gelten könne. "In Großstädten gibt es Hotspots, wo insbesondere ein Bezirk ein besonderes Problem haben könnte." Derzeit gebe es seiner Ansicht nach aber keine Hotspots in Berlin. "Deshalb können alle Berliner in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen", so Glawe.