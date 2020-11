Bild: dpa/Zinken

Drogenfund in Friedrichshain - Berliner Polizei löst am Sonntag zwei illegale Partys auf

23.11.20 | 11:26

Die Berliner Polizei hat am Sonntagnachmittag eine Party mit mehr als 50 feiernden Menschen in einem Hostel im Stadtteil Friedrichshain aufgelöst. Dabei wurden nach Polizeiangaben auch Drogen wie Marihuana, Ecstasy und das Aufputschmittel Speed gefunden, wie am Montag mitgeteilt wurde.

52 Teilnehmer und Drogen sowie Medikamente

Die Polizei war nach ihren Angaben von einem Beobachter zu einem Grundstück am Markgrafendamm alarmiert worden. Dort traf sie zunächst mehr als 30 Menschen bei einer politischen Diskussion an. Weil sich alle an die Corona-Regeln hielten, konnten sie die Debatte fortsetzen. Dann fiel den Polizisten eine Party in einem benachbarten Hostel auf. Die dort anwesenden 52 Teilnehmer trugen den Angaben nach weder Masken noch hielten sie Abstand. Die Polizei stellte alle Personalien fest und fand bei der Durchsuchung die Drogen sowie diverse Medikamente. Ob die Party bereits seit Samstag lief, war zunächst unklar. Die Party wurde aufgelöst, einige Teilnehmer konnten im Hostel bleiben, weil sie dort wohnten. Gegen alle Anwesenden ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Auch in Berlin-Lichtenberg wurde ohne Abstand gefeiert

Ebenfalls am Sonntag aufgelöst werden musste eine Techno-Party mit über 130 Gästen in Berlin-Lichtenberg. Auch hier hatten sich die Gäste weder an die Abstandsregelungen gehalten noch sei das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen „in Gänze nicht feststellbar“ gewesen, so die Berliner Polizei in einem Tweet. Auch hier wurde Anzeige erstattet. In den vergangenen Monaten hatte die Polizei immer wieder illegale Partys in Berlin aufgelöst. Erst am vergangenen Wochenende war es bei der Auflösung einer illegalen Party im Volkspark Humboldthain durch die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu Gewalt gekommen. Die Polizisten hatten Pfefferspray eingesetzt und Verstärkung angefordert, um die Lage zu beruhigen, wie die Polizei mitteilte.