Die Berliner Polizei hat am Sonntagabend eine Veranstaltung in der Soldiner Straße im Ortsteil Gesundbrunnen aufgelöst. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, trafen die Beamten mehr als 170 Erwachsene und sehr viele Kinder vor Ort an.

Offiziell habe es sich um einen Gottesdienst gehandelt, sagte sie. Allerdings sei die zulässige Teilnehmerzahl deutlich überschritten worden, niemand habe einen Mund-Nasen-Schutz getragen, eine Hygienekonzept konnte nicht vorgelegt werden, hieß es.