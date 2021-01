Die Polizei hat am Dienstagabend in Neukölln eine Party aufgelöst, an der 21 Personen teilgenommen haben. Private Zusammenkünfte in diesem Rahmen sind aufgrund der Corona-Pandemie in Berlin derzeit nicht erlaubt.



Nach Hinweisen von Zeugen waren die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Buckow gefahren. Am Haus am Löwensteinring angekommen sahen die Polizistinnen und Polizisten, dass sich viele Personen im Haus aufhielten, die schnell in andere nicht einsehbare Räume des Hauses gingen. Der Hausflur war demnach mit Luftballons und Girlanden geschmückt.