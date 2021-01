Soldaten der Bundeswehr helfen in den Berliner Pflegeheimen ab sofort auch bei den Corona-Schnelltests. Das teilte die Staatssekretärin der Gesundheitsverwaltung, Barbara König, am Montag mit. "Die Bundeskanzlerin hat sich letzte Woche an die Kommunen und an die Länder gewandt mit der Idee, Bundeswehrsoldaten auch bei den Schnelltestungen einzusetzen in den Heimen", sagte König im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. "Das haben wir gerne aufgegriffen und auch sehr rasch." Berlinweit sollen bis zu 200 Soldaten dabei eingesetzt werden. "Wir sind heute schon mal mit 153 gestartet", so die Staatssekretärin. Die Soldaten dürften - zum Beispiel für Besucher - die Schnelltests selbst durchführen.

In Berliner Pflegeheimen werden bereits seit Dezember Bundeswehrsoldaten eingesetzt. König kündigte an, sie sollten zur Verbesserung des Infektionsschutzes in den Heimen auch in weiteren Bereichen mithelfen: So ist daran gedacht, dass sie beim Auftreten von Corona-Fällen zum Beispiel betroffene Wohnbereiche kennzeichnen, gegebenenfalls bei Umzügen mitanpacken oder beim Ausreichen von Desinfektionsmitteln ans Personal helfen. Außerdem sollen die Soldaten das Pflegepersonal entlasten, indem sie das Lüften in den Bewohnerbereichen und Gemeinschaftsräumen übernehmen.



Bundeswehrsoldaten unterstützen zudem schon seit Monaten die Berliner Bezirke bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten sowie bei der Information von Betroffenen. Auch in Teststationen und in Impfzentren helfen Bundeswehrangehörige aus. Nach Angaben der Bundeswehr sind für die Bewältigung der Corona-Krise bundesweit bislang rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Alle Leistungen der Bundeswehr sind als Amtshilfe zu verstehen, deren Voraussetzungen im Grundgesetz geregelt werden.