Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will nun doch die Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Pandemie annehmen. Das teilte Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grünen, am Sonntag bei einer Sondersitzung im Abgeordnetenhaus mit. Soldaten sollen demnach bei Testungen von Verdachtsfällen unterstützen.

In den übrigen elf Bezirken der Stadt helfen seit einigen Monaten Soldaten in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktverfolgung aus. Noch am vergangenen Mittwoch hatte die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gefordert, dass Soldaten dem Gesundheitsamt auch bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen sollten. In den übrigen elf Bezirken geschieht dies bereits zum Teil seit Monaten. Eine Mehrheit aus Abgeordneten von Linke, Grünen und Die Partei stimmten gegen den Antrag.

Ein weiterer Antrag zum Thema von der SPD scheiterte am Veto der Grünen und wurde ersetzt. Schließlich wurde mit Stimmen von Linken und Grünen ein Beschluss gefasst in dem Bezüge zur Bundeswehr gestrichen worden waren und von "geeigneten Maßnahmen" die Rede war, mit denen die Kontaktverfolgung unterstützt werden solle.

"Wir interpretieren den Beschluss der BVV am Mittwoch so, dass der Weg zum BW-Einsatz freigemacht wurde", teilte Herrmann mit. Gemeinsam mit dem Gesundheitsstadtrat habe sie am Freitag den Amtsarzt aufgefordert mit der Bundeswehr Kontakt aufzunehmen. Man brauche "medizinische Unterstützung für die Abstriche, da alle zivilen Einrichtungen in Berlin völlig überfordert sind und dort kaum bis keine Unterstützung zur Zeit möglich ist."

Friedrichshain-Kreuzberg hatte die Hilfe der Truppe trotz der anhaltend hohen Zahlen an Neuinfektionen ursprünglich abgelehnt. Vor einigen Wochen hatten Grüne und Linke bereits abgestritten, dass das Gesundheitsamt die Hilfe der Bundeswehr benötige, man setze weiterhin auf zivile Unterstützung.