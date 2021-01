Das Corona-Impfzentrum in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ist am Montag am Terminal 5 des Flughafens BER eröffnet worden.

Schönefeld ist nach Potsdam und Cottbus das dritte Impfzentrum in Brandenburg. In der kommenden Woche werden weitere Impfzentren in Elsterwerda, Frankfurt (Oder) und Oranienburg starten. Bis Anfang Februar sollen es landesweit insgesamt elf sein. Weil die Menge an Corona-Impfstoff in Brandenburg vorerst begrenzt ist, können laut Kassenärztlicher Vereinigung nur Termine für die nächsten drei Wochen vereinbart werden.