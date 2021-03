Ein Student mit Wohnsitz in Berlin hat in einem von ihm betriebenen Labor in Lübeck möglicherweise mit PCR-Tests betrogen. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Lübeck haben Beamte der Behörde zusammen mit der Polizei am Freitag die Räume eines Corona-Testzentrums in Lübeck sowie zwei Wohnungen in Berlin durchsucht.



Es bestehe der Verdacht auf einen besonders schweren Fall des Betrugs und des Titelmissbrauchs, hieß es von der Behörde am Samstag. Der Student betreibe ein Testzentrum in Lübeck, in dem Abstriche nicht oder nicht ordnungsgemäß untersucht worden sein sollen, hieß es.