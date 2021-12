Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat seine mobile Impfstelle bei Ikea in Berlin-Tempelhof wiedereröffnet. Das teilte der ASB am Freitag mit. Im Auftrag der Berliner Gesundheitsverwaltung bietet er von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17:30 Uhr sowie am Sonntag, dem 19. Dezember, Impfungen gegen das Sars-CoV-2-Virus an.

Die mobile Station steht auf dem Parkdeck der Tiefgarage des Möbelhauses, verimpft wird der Stoff von Moderna. Menschen über 30 Jahre können sich dort ohne Termin ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung geben lassen. Für Jüngere und Schwangere ist das Präparat nicht empfohlen, deshalb werden sie gebeten, sich an andere Corona-Impfstellen zu wenden, in denen der Stoff von Biontech/Pfizer verimpft wird. Eine aktuelle Liste aller möglichen Alternativen in Berlin finden Sie hier.

Bereits im vergangenen August hatte der ASB eine mobile Impfstation an dem Ikea-Standort am Sachsendamm betrieben. Weitere mobile Impfstationen betreibt der ASB im Rathauscenter Pankow und den Schönhauser Allee Arcaden. Dazu kommen zwei stationäre Stellen im Ring Center 1 und dem Freizeitforum Marzahn.