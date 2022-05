FDP will AfD-Vertreter für U-Ausschuss zu Neuköllner Anschlagsserie ablehnen

Abstimmung am Donnerstag

Rund um den Start des Untersuchungsausschusses zur rechtsextremen Neuköllner Anschlagsserie gibt es weiter Unklarheiten und Streit über die Besetzung.

Nach Informationen von rbb24 Recherche will die Berliner FDP-Fraktion am Donnerstag im Abgeordnetenhaus an ihrem Abstimmungsverhalten festhalten und die AfD-Vertreter für den Ausschuss ablehnen.

Der AfD-Politiker Antonin Brousek und sein Stellvertreter Karsten Woldeit waren zuvor bereits bei der Einsetzung des Ausschusses Anfang Mai an den Gegenstimmen der FDP sowie vier Vertretern der Regierungskoalition gescheitert. Sie verfehlten die erforderliche einfache Mehrheit im Plenum.