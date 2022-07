Mehr als 27.000 wohnungslose Menschen in der Region leben in Notunterkünften

Das Statistische Bundesamt hat am Donnerstag zumindest für einen Teil dieser Menschen erstmals bundesweite Daten vorgelegt: diejenigen, die in Not- und Gemeinschaftsunterkünften oder in vorübergehenden Quartieren leben. Demnach waren Ende Januar dieses Jahres in Deutschland rund 178.000 wohnungslose Menschen in solchen Unterkünften untergebracht. Das entspricht knapp der Einwohnerzahl von Potsdam. "Die jetzt veröffentlichten Zahlen sind ein wichtiger Schritt und besser als bisherige Schätzungen", sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetags, Verena Göppert.

Morgens raus auf die Straße, abends oft wieder auf der Suche nach einem Schlafplatz: Das Leben vieler wohnungsloser Menschen in Deutschland entzieht sich amtlichen Versuchen, es zu erfassen. Vor allem über Schätzungen und Hochrechnungen kamen die Behörden und Hilfsorganisationen der Frage näher, wie groß die Not derjenigen ist, die durch die meisten Sicherheitsnetze gefallen sind.

Bislang waren in Berlin mehr als 31.000 Wohnungslose erfasst. Wohnungslos bedeutet nicht gleich obdachlos: Die meisten Betroffenen bleiben über drei Jahre hinweg und länger ohne eigene vier Wände in Unterkünften. Die Dunkelziffer wird aber auf bis zu 50.000 Personen geschätzt.

Bei der Verteilung der Staatsangehörigkeit zeigt sich in Berlin und Brandenburg ein großer Unterschied: Während in Berlin etwa 72 Prozent der Betroffenen nichtdeutsche Staatsbürger waren, galt das in Brandenburg für knapp 40 Prozent. Genauer wurden die Nationalitäten vom Statistischen Bundesamt nicht aufgeschlüsselt. Im Bundesdurchschnitt hatte ein knappes Drittel die deutsche Staatsangehörigkeit, 64 Prozent waren ausländische Staatsbürger.

Die deutliche Mehrheit der Betroffenen ist männlich, zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Das bestätigt sich auch in Berlin und Potsdam: Knapp zwei Drittel der Wohnungslosen, die am 31. Januar in einer Unterkunft registriert wurden, waren Männer.

"Diese Menschen gehen ganz normal zur Arbeit und zur Schule. Nur anschließend nicht in ihre Wohnung, sondern in eine Wohnungslosenunterkunft. Wir dürfen diese Menschen nicht aus den Augen verlieren", sagte Taylan Kurt, Sprecher für Soziales der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, im vergangenen Februar dem rbb. Wohnungslosigkeit sei im Alltag kaum sichtbar.

In der Hauptstadt lebte die größte Gruppe der registrierten Menschen acht Wochen bis sechs Monate lang in einer Unterkunft für Wohnungslose. In Brandenburg war die mit Abstand größte Gruppe mindestens zwei Jahre in einer solchen Unterkunft untergebracht. "Wohnungslose Menschen, die in kommunalen Notunterkünften leben müssen, erleben häufig verdreckte und beschädigte Sanitäranlagen, Mehrbettzimmer, keine Privatsphäre und ein Zusammenleben geprägt von Angst und Konflikten", sagte Claudia Engelmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Menschenrechtsinstituts, am Donnerstag.

Für viele Betroffene und Familien sei dies kein Zustand von wenigen Tagen, sondern von Monaten und Jahren." Diese Menschen sind nicht nur in ihrem Recht auf Wohnen eingeschränkt, auch das Recht auf Familie, auf Gesundheit und auf Schutz vor Gewalt ist oftmals nicht gewährleistet", sagte Engelmann. Das Institut forscht eigenen Angaben zufolge zu menschenrechtlichen Fragen und beobachtet die Menschenrechtssituation in Deutschland, berät Politik, Justiz und Wirtschaft bei der Umsetzung von Menschenrechtsabkommen. Engelmann nannte die Veröffentlichung der Zahlen am Donnerstag einen "ersten Schritt", forderte aber Mindeststandards für die kommunale Notunterbringung. Bund, Länder und Kommunen müssten verstärkt die Verantwortung für menschenwürdige Unterkünfte und kurze Aufenthaltszeiten übernehmen. Besonders die Länder sollten eine stärkere Rolle einnehmen.

Wer in Berlin wohnungslos ist, der kann sich beim Amt für Soziales im Bezirk melden, das dann einen freien Unterkunftsplatz zuweist. So regelt es das Gesetz. Der Staat ist verpflichtet, zu helfen. Außerdem unterstützt die Berliner Sozialverwaltung bislang 25 Einrichtungen und Dienste der Berliner Wohnungslosenhilfe wie etwa Beratungsstellen, Straßensozialarbeit und medizinische Versorgung.