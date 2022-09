Nach rbb-Informationen wurden in den letzten zehn Jahren in Brandenburg knapp 40.000 Alleebäume gefällt und nur gut 23.000 neu gepflanzt. Grund sei in vielen Fällen die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, so das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung. Die meisten bestehenden Alleenbäume erreichen in diesen Jahren ihr Lebensende und müssen gefällt werden, um Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Der Landschaftsplanungsprofessor Peters sagte weiter: "Besser wäre es, eine Geschwindigkeitsreduzierung durchzusetzen und in der Flucht der alten Allee nachzupflanzen." In 20 Jahren würden Autos etwa durch Assistenzsysteme noch sicherer sein als heute. Dadurch würde das Problem der Verkehrsunfälle dann nicht mehr so bestehen, wie es heute der Fall sei. "Und da wäre es tragisch, wenn wir für diese kurze Spanne, dieses wertvolle Kulturgut opfern würden."