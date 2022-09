Das 29-Euro-Ticket für den Personennahverkehr ab Oktober in Berlin steht auf der Kippe. Gegen die Dringlichkeit der für Donnerstag geplanten Sondersitzung des Aufsichtsrates vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), Einspruch eingelegt. Das bestätigte der Sprecher des Landkreises, Thomas Berendt, dem rbb am Mittwochabend. Zuvor hatte der Tagesspiegel berichtet.

Berlin will ein Abo-Ticket zum Preis von 29 Euro für die Tarifbereiche AB beschließen – Brandenburg fühlt sich abgehängt. Der Wirtschaftsminister erneuert im rbb seine Kritik am Senat, während der Berliner Fahrgastverband dem Nachbarland Blockade vorwirft.

Gleichwohl könne trotzdem eine Einigung noch zustande kommen, wenn vor einer Abstimmung genügend Zeit für die Prüfung der Unterlagen eingeräumt werde, so Berendt. Stand jetzt halte Schmidt aber an seinem Veto fest.

Neben Schmidt kritisierte auch der Landrat von Elbe-Elster, Christian Heinrich-Jaschinski (CDU), am Dienstag den Alleingang der Stadt Berlin. Mit den Verkehrsbetrieben in Brandenburg arbeite man daran, "dass wir das Angebot, was jetzt da ist, soweit aufrechterhalten können – auch unter der Beachtung der Preissteigerungen". Die Politik könne nicht suggerieren, dass diese Leistung preiswerter auch weiter in Anspruch genommen werden könne, sagte er rbb24 Brandenburg aktuell.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) schlägt in die gleiche Kerbe. In einem Verkehrsverbund wie dem VBB sei es schon angezeigt, dass man solche Ideen zunächst zusammen entwickelt. "Und deshalb fühlt man sich dann etwas erpresst und wir werden sehen, wie jetzt der VBB damit umgeht", so Steinbach.