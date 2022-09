Die Berliner Wahlleiterin kann die Fehler bei der Wahl 2021 nicht umfänglich aufarbeiten, heißt es in einer Stellungnahme an den Berliner Verfassungsgerichtshof. Dafür reichen die ihr zur Verfügung stehenden Informationen angeblich nicht aus.

Broechler lehrt seit Oktober 2020 Politik und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschat und Recht. Er war Mitglied der Expertenkommission, die im Juli weitgehende Strukturänderungen bei der Organisation von Wahlen in der Hauptstadt vorgeschlagen hatte. Der Senat wird ihn dem Vernehmen nach am Dienstag berufen, damit er zum 1. Oktober das Amt antreten kann.

Mit der Berufung zum 1. Oktober will der Senat sicherstellen, dass die derzeit amtierende Wahlleiterin Rockmann am 28. September noch in Funktion an der mündlichen Verhandlung zu den Klagen gegen die Abgeordnetenhauswahl vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes teilnehmen kann.

Noch nicht bekannt ist, ob Stephan Bröchler die Position des Landeswahlleiters hauptamtlich bekleiden wird. Bisher waren die Landeswahlleitungen in Berlin stets nebenamtlich besetzt. Eine zentrale Forderung der Expertenkommission, der Bröchler angehörte, war eine deutliche Stärkung der Landeswahlleitung mit Durchgriffsrechten auch in die Bezirke sowie der Aufbau eines zentralen Wahlamtes. Nur so könnten einheitliche Standards in allen Wahllokalen erreicht werden, die so gravierende hausgemachte Fehler wie im Herbst 2021 ausschließen könnten.