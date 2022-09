Die Grünen bleiben die stärkste Partei in Berlin, ganz knapp vor der CDU. Die SPD mit ihrer Regierenden Bürgermeisterin rutscht in der Wählergunst weiter ab. Auch wenn das dem Bundestrend entspricht, muss Rot-grün-rot vor allem sich selbst fürchten. Von Christoph Reinhardt

Würde am kommenden Sonntag das Abgeordnetenhaus gewählt, kämen die Berliner Sozialdemokraten nur noch auf 17 Prozent (-3). Während die Berliner Linken sich verblüffend resistent gegen die Querelen ihrer Bundespartei zeigen und ihre 12 Prozent vom März verteidigen, bauen die Grünen die Führung im linken Lager weiter aus: 22 Prozent (+1) sind nicht nur koalitionsintern eine Ansage an den Führungsanspruch der SPD, sondern reichen auch aus, um die CDU mit 21 Prozent (+1) ganz knapp auf Abstand zu halten. Allerdings: Was aus der kurzfristigen Perspektive wie ein brutaler Absturz der SPD wirken könnte, sieht aus etwas größerem Abstand betrachtet eher aus wie der Berliner Normalzustand. 15, 16 oder 17 Prozent waren für die Berliner SPD unter rot-rot-grün ganz normale Umfragewerte, und für die Grünen waren 22 Prozent kein Grund zum Jubeln. Bis sich im Sommer 2021 die Großwetterlage plötzlich drehte und der Bundestrend auch die Berliner Umfrageergebnisse durcheinanderrüttelte.

Seit dem letzten BerlinTrend im März sind die Grünen im Bund um vier Prozentpunkte nach oben geklettert. Die Bundes-SPD hat acht Punkte verloren. Daran gemessen sind Giffeys Verluste noch milde, und für die Berliner Grünen ist der erste Platz kein Grund zu Selbstzufriedenheit. Denn so bitter es für die Berliner Akteure auch sein mag: Dem Bundestrend ist es egal, ob die Giffey-SPD das 29-Euro-Ticket durchsetzt oder die Jarasch-Grünen die Verkehrswende vorantreiben. Solange die Außenministerin eine gute Figur macht und sich der Kanzler bei Waffenlieferungen nicht festlegen will, steigen und fallen auch die Berliner Umfrageergebnisse.

Mit ein paar regionalen Besonderheiten, die vor allem die drei parlamentarischen Oppositionsparteien treffen. Wer nach dem schwachen Abschneiden der Berliner AfD bei den letzten Wahlen auf den weiteren Niedergang gehofft hatte, sieht sich getäuscht. Für die AfD bleibt die Metropole Berlin ein hartes Pflaster.



Sie kann den Rückenwind des Bundestrends nicht voll mitnehmen, wird sich aber mit zehn Prozent (plus zwei) trotzdem als Gewinner fühlen. Auch die FDP ist in Berlin traditionell schwächer als im Bund - der Verlust von zwei Prozentpunkten seit März führt in Berlin schnell auf den Weg unter die Fünf-Prozent-Hürde, trotz guter Performance im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Berliner CDU kommt trotz des Bundes-Hochs nicht an den Grünen vorbei. Dafür bleibt die CDU im Osten zu schwach, während die Grünen den Abstand zwischen Ost- und West zuletzt Stück für Stück verkleinern konnten.

Die Linke hat dagegen ihren Bonus im Ostteil aufgebraucht und liegt in der einstigen Hochburg im Parteienranking nur noch auf Platz vier. Weniger als den Bundestrend muss die Berliner Linke die Entfremdung von ihren eigenen Anhängern fürchten. Zwar regiert die Linke im Senat, aber ihre Parteianhänger gehen nicht mehr mit: Zwei Drittel von ihnen sind unzufrieden mit dem Senat, gerade mal ein Drittel ist zufrieden - so fühlt sich eigentlich Opposition an.