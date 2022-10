Durchgängig über dem Bundesdurchschnitt sind die Ergebnisse aus Bayern. Sachsen liegt beim Lesen, Zuhören und in Mathe über dem Bundesschnitt, in Rechtschreibung nicht. Insgesamt ist aber auch in diesen Bundesländern ein Abwärtstrend zu verzeichnen.

Zu hoch und besorgniserregend nennen die Autoren der Studie den Kompetenzverlust der Kinder. So erreichten 2021 bundesweit beispielsweise nur gut 44 Prozent der betreffenden Schülerinnen und Schüler in Rechtschreibung den Regelstandard, rund 30 Prozent erfüllen nicht einmal den Mindestanforderungen.

Wobei auch bundesweit Regel- und Mindestanforderungen 2021 seltener erreicht wurden als fünf Jahre davor. Insgesamt hat sich in Berlin der Abwärtstrend bei Viertklässlerinnen und Viertklässlern in den Fächern Mathe und Deutsch noch einmal verstärkt.

In Berlin hingegen fielen die Leistungen in Deutsch und Mathe deutlich schlechter aus als im Bundesdurchschnitt. Im Schnitt sind Kinder in der vierten Klasse hier rund acht Prozentpunkte schlechter in Rechtschreibung und Mathematik als der Bundesschnitt. Auch beim Lesen und Zuhören liegen Berliner Schüler unter dem Bundesschnitt. Sowohl die Regelstandards als auch die Mindestanforderungen werden in Berlin in allen geprüften Kompetenzbereichen seltener erreicht als im Bundesdurchschnitt.

Im Fach Deutsch ist diese Verschlechterung bundesweit erst in den vergangenen fünf Jahren erkennbar. Als einziges Bundesland hat es Hamburg geschafft, in Mathe und beim Lesen seine Ergebnisse stabil zu halten. In Orthografie und beim Zuhören ist das Ergebnis auch in Hamburg negativ.

Betrachtet man einen längeren Zeitraum und schaut sich die Entwicklung der letzten zehn Jahre an, so ist das Ergebnis ebenfalls negativ. Im Fach Mathematik sind Viertklässlerinnen und Viertklässler seit 2011 schlechter geworden. In ganz Deutschland erreichten im Schnitt weniger den Regel- oder den Mindeststandard.

Noch ein Trend setzt sich bundesweit fort: Mädchen sind im Schnitt besser in Deutsch, vor allem in Rechtschreibung, Jungen dagegen besser in Mathe. Insgesamt verlieren Mädchen und Jungen etwa gleich stark an Wissen in den Fächern Mathe und Deutsch. Wobei die Kompetenz in Mathe bei Mädchen etwas stärker abnimmt als bei Jungen.

Auf der Suche nach den Ursachen für den Abwärtstrend haben die Macher der Studie keine abschließende Erklärung. Corona und die Folgen für den Schulunterricht hatten zwar einen starken Einfluss. Die Pandemie erkläre aber nur einen Teil der Probleme, so die Autoren der Studie. Erkennbar sei aber, dass Kinder, die von Eltern unterstützt wurden; eine gute technische Ausstattung, Platz zum Lernen und einen höheren Anteil an Präsenzunterricht hatten; 2021 deutlich besser in Mathe und Deutsch waren als Kinder, bei denen das nicht der Fall war.

Erkennbar ist auch, dass Kinder aus wohlhabenderen Elternhäusern und aus gebildeteren Haushalten kaum an Kompetenzen verloren haben. Kinder aus armen und bildungsferneren Haushalten wurden hingegen deutlich schlechter in Mathe und Deutsch. Gradmesser für den Bildungsstand ist in der Studie, ob in einem Haushalt mehr oder weniger als 100 Bücher vorhanden sind. Die Schere ist durch die Pandemiefolgen hier zwischen 2016 und 2021 noch mal weiter auseinander gegangen.