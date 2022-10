Sabine Berlin Treptow Mittwoch, 12.10.2022 | 11:51 Uhr

Ich kann den ersten 5 schreibern nicht zustimmen.



Wenn jeder sich an die Pflicht hält und hygienischen Maßnahmen zu Gesicht ziehen würde und darüber hinaus noch einmal an Freude und Bekannte denken würde und nicht immer nur an sich selbst. Wäre das auch kein Problem.

Von den Leuten die ich in der S-Bahn sehe egal wo auch immer und nicht einmal Fpp2 Maske tragen zu wollen von 10 Leuten gerade mal 5 Leute die es machen.