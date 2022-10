Ein besorgniserregendes Bild zeichnen Bildungsforscher für Brandenburger Grundschülerinnen und -schüler in einer neuen Studie. In zwei der überprüften Kompetenzbereiche, nämlich Orthografie und Mathematik, sehen die Ergebnisse "signifikant ungünstiger als bundesweit" aus. Dort werden besonders häufig nicht einmal die Mindeststandards erreicht.

Vor allem mit der Rechtschreibung stehen Brandenburger Grundschüler auf Kriegsfuß. Zusammen mit Bremen und Berlin liegen die Kompetenzen in der Orthografie am weitesten entfernt vom Bundesdurchschnitt. Während bundesweit 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse hier nicht einmal den von der Kultusministerkonferenz gesetzten Mindeststandard erreichen, sind es in Brandenburg noch einmal etwa 15 Prozentpunkte mehr.

Kinder aus sozial weniger privilegierten Familien haben deutlich mehr Kompetenzen eingebüßt als der Durchschnitt. Auch in Brandenburg sind die Ergebnisse von Kindern mit Zuwanderungshintergrund deutlich schlechter als der Durchschnitt. In der Kompetenz Zuhören im Fach Deutsch liegen die in Brandenburg ermittelten Werte von Kindern ausländischer Eltern am weitesten vom Bundesdurchschnitt entfernt.

Das erklärt den negativen Trend in Brandenburger Schulen aber nicht vollständig. Denn während bundesweit der Anteil von Viertklässlern mit Migrationshintergrund bei 38 Prozent liegt, in Berlin sogar bei 48,1 Prozent, haben in Brandenburg nur 13,9 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in diesen Klassen eine solche Herkunft.