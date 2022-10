Der sozialpsychiatrische Dienst in Neukölln soll Menschen in akuten psychischen Ausnahmesituationen beistehen. Doch nach einem Streit im Gesundheitsamt ist niemand mehr da, um Betroffenen zu helfen. Von A. Everwien, O. Tischewski, E. Angeloudis

Christian Pragst hat ein schlechtes Gewissen. Er wollte seinen Job beim Sozialpsychiatrischen Dienst (SpD) in Neukölln gerne besser machen. Aber für ihn und für viele andere im Neuköllner SpD ist eine Grenze überschritten worden. Dabei ist es die Aufgabe des Sozialpsychiatrischen Dienstes, es zu solchen Eskalation gar nicht erst kommen zu lassen, sagt Pragst, der nach drei Jahren als Psychotherapeut beim SpD kürzlich gekündigt hat. "Man gewöhnt sich an alles”, sagt der Psychologe, "aber das sollte man nicht."

Die Bereichsleitung, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, sowie weitere sechs Psychologen und Sozialarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes haben in den letzten Monaten gekündigt. Der Personalmangel zwang die wenigen verbliebenen Ärzte, Psychiater, Psychologen und Sozialarbeiter mit einem Hilferuf auf den Notstand aufmerksam zu machen. Die Versorgungslage sei “katastrophal“, heißt es in dem Appell an den Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). Auch der telefonische Notdienst ist ausgesetzt. Eine Nachricht vom Band verweist Betroffene an Polizei und Feuerwehr.

"Jemand will demnächst seinen Vater mit der Axt erschlagen. Ein anderer trägt keine Kleidung mehr, lebt in einer anderen Realität, verkennt Menschen und Situationen, rastet gelegentlich aus und bedroht Passanten. Wer kümmert sich, leitet den Weg ins komplexe Hilfesystem? Wer beurteilt, ob jemand eine Gefahr für sich oder andere ist, also auch gegen seinen Willen in die Klinik muss?", heißt es in dem Hilferuf der Mitarbeiter Sozialpsychiatrischen Dienstes in Neukölln.