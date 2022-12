Die Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hat am Montagmorgen eine Straße in Moabit in der Nähe des Hauptbahnhofs blockiert. Betroffen ist die Invalidenstraße zwischen Tiergartentunnel und Clara-Jaschke-Straße, bestätigt die Polizei dem rbb nach einem Bericht der "B.Z.". Weitere Aktion finden nach rbb-Informationen in Kreuzberg auf der Mehringbrücke, am Halleschen Ufer sowie am Potsdamer Platz statt. Dort staut sich der Verkehr.

Die Protestgruppe hatte bereits vorab für diese Woche weitere und verstärkte Störaktionen angekündigt. Man wolle die "Adern der Gesellschaft" lahmlegen, etwa Verkehrsverbindungen, und "dort wird es weiter an allen Ecken und Enden Unterbrechungen geben", sagte einer der Mitgründer der Gruppe, Henning Jeschke. Bei den Aktionen waren rund 20 Menschen beteiligt, von denen sich 14 festgeklebt hatten.

"Der Widerstand wird stärker werden. Und er hört auch nicht an Weihnachten auf und auch nicht im neuen Jahr", so Sprecherin Carla Hinrichs am Freitag. Sie twitterte am Sonntagabend: "Ich werde morgen wieder den Verkehr auf einer Straße in Berlin unterbrechen - auch wenn ich Angst davor habe."