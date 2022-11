Letzter Klima-Aktivist nach Störaktion am BER freigelassen

Nachdem sie den Flugbetrieb am BER lahm gelegt haben, sind die sechs beteiligten Personen wieder freigelassen worden. Die Blockade-Aktion könnte unterdessen Folgen für das Polizeigesetz haben.

Der letzte der Männer sei am Samstag nach Ablauf der 48-Stunden-Frist aus dem Gewahrsam entlassen worden, berichtete der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, am Montag. Die übrigen beteiligten Aktivisten waren bereits zuvor frei gekommen.

Nach der Störaktion von Klima-Aktivisten am Hauptstadtflughafen BER sind alle fünf festgenommenen Männer und eine Frau wieder freigelassen worden.

Es geht unter anderem um gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr und Hausfriedensbruch: Gegen sechs Klimaaktivisten, die am Donnerstag den BER zeitweise lahmgelegt hatten, wird nun ermittelt.

LKA ermittelt gegen sechs Klimaaktivisten nach Aktion am Flughafen BER

Mitglieder der Protestgruppe "Letzte Generation" hatten am vorigen Donnerstagnachmittag den Betrieb am BER lahmgelegt . Ihnen war es gelungen, einen Sicherheitszaun aufzuschneiden und auf das Flughafengelände zu gelangen. Im Bereich der Start- und Landebahn hätten sich dann vier Teilnehmer der Aktion festgeklebt, hieß es von der Polizei. Der Flugbetrieb wurde zwischenzeitlich gestoppt. Fünf Starts mussten nach Angaben des Flughafens gestrichen werden. 15 geplante Landungen wurden etwa nach Leipzig und Dresden umgeleitet.

Das Landeskriminalamt (LKA) Brandenburg ermittelt nach Angaben von Heinemann gegen die sechs Personen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Störung öffentlicher Betriebe sowie Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Zunächst wolle er bei der Innenmisterkonferenz, die von Mittwochabend bis Freitagmittag in München stattfindet, über die Erfahrungen aus Bayern sprechen, sagte Stübgen.

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hält nach der Protestaktion unterdessen eine Verschärfung im Polizeigesetz zur Gefahrenabwehr für möglich. Er werde sich sehr genau anschauen, ob das bayerische Polizeigesetz wirkungsvoller sei, sagte Stübgen dem Fernsehsender Phoenix am Montag. Möglicherweise werde er dann selber im brandenburgischen Landtag initiativ.

Dass es Aktivisten am Donnerstag gelang, sich Zugang zum BER-Gelände zu verschaffen, hat für viel Aufsehen gesorgt. Der Flughafen selbst hatte den Zaun als Sicherheitsrisiko durchaus auf dem Schirm. Verhindern konnte er das Eindringen dennoch nicht. Von Anna Bordel

Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz können Bürger auf Entscheidung eines Richters bis zu zwei Monate festgehalten werden, um eine schwere Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zu verhindern. In München waren Klima-Aktivisten in Präventivhaft genommen worden. Das löste eine kontroverse Debatte aus.



Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) plädierte für die Möglichkeit einer längeren Verwahrzeit für demonstrierende Klima-Aktivisten. Eine Regelung wie in Bayern lehnte sie aber ab. "30 Tage finde ich verfassungsrechtlich bedenklich", hatte sie Mitte November gesagt.