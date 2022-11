Der sogenannte Sicherungsgewahrsam könnte in Brandenburg nach den Worten von Innenminister Michael Stübgen (CDU) auf bis zu eine Woche verlängert werden. Im rbb24 Inforadio sagte er, bisher sei die Höchstdauer von vier Tagen in Brandenburg ausreichend. Angesichts "direkter Angriffe auf kritische Infrastruktur" - Stübgen verwies hier auf eine Aktion von Klima-Aktivisten am Flughafen BER oder auf eine Behinderung bei der Energieerzeugung - könne es aber sein, dass er dem Landtag eine Änderung des Polizeigesetzes vorschlagen werde.

Klima-Aktivisten haben in den vergangenen Wochen vielerorts Blockade-Aktionen durchgeführt, auch in Berlin und Brandenburg. Sie klebten sich auf Straßen oder auch an Gemälden in Museen fest und bespritzten Kunstwerke mit Lebensmitteln, ohne sie aber zu beschädigen. In der Folge entbrannte eine Debatte über Strafen oder mögliche präventive Maßnahmen.



In Bayern wurden einige Aktivisten zur Verhinderung weiterer Aktionen für jeweils bis zu 30 Tage in Gewahrsam genommen. Dies hatte ebenfalls zu teils harter Kritik geführt.