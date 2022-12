Steffen Berlin Dienstag, 20.12.2022 | 13:29 Uhr

Und wieder erweist sich die angebliche "Verkehrswende" als reiner Krieg gegen den Autoverkehr. Parkzonen kostenpflichtig auf Bereiche außerhalb des Rings auszuweiten, kann nämlich ganz schnell nach hinten losgehen. Viele Pendler nutzen derzeit den PKW, um mangels ausreichender Alternativen des ÖPNV, bis zu einem S-Bahnhof zu gelangen und dort in den ÖPNV umzusteigen. Das sind dann auch genau die Gebiete mit hohem Parkdruck. Statt dies zu fördern und mehr Parkplätze bereit zu stellen, will man nun Parkgebühren einführen. Im Ergebnis führt das nur dazu, dass man dann auch gleich in die Innenstadt durchfahren kann und eben nicht mehr in Bus oder Bahn umsteigt, weil es weder finanziell noch zeitlich einen Vorteil bietet. Dieser Senat ist in seiner Ideologie einfach nur kurzsichtig und realitätsfern. So wird eine durchaus notwendige Verkehrswende ganz sicher scheitern.