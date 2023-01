Steffen Berlin Montag, 09.01.2023 | 18:26 Uhr

Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass an den Vorwürfen was dran ist. Aber irgendwie dann doch schon auffällig, dass die Vorwürfe gerade jetzt gestreut werden. Banken haben heute bei politisch exponierten Personen längt verschärfte Compliance-Regeln und Kontrollen, die Vorteilsgabe und -nahme verhindern sollen; ansonsten hätte auch die Bank ein Problem.

Was bleibt sind möglicherweise bezahlte Vorträge usw., unabhängig von der Kreditvergabe. Kann man ScheiXe finden, machen aber alle Politiker seit Jahrzehnten so, von ganz links bis rechts. Kann man Lindner dann auch nicht wirklich zum Vorwurf machen.