In einer Schule in Potsdam ist am Montag ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei ist aktuell in dem Oberstufenzentrum an der Jägeralle im Einsatz. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist vor Ort, wie die Polizei am Nachmittag auf Nachfrage von rbb|24 sagte. Es seien rund 100 Kräfte im Einsatz.