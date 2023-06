Die Expertenkommission zum Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" sieht offenbar keine Hürden mehr für die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin. Das soll aus dem Abschlussbericht der Kommission hervorgehen, der am Mittwoch vorgestellt werden soll. Darüber berichtet der Tagesspiegel ( tagesspiegel.de, Bezahlinhalt ).

Für den Sprecher für Bauen und Stadtentwicklung der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Gräff, habe sich diese Tendenz der Kommission schon seit einer Weile abgezeichnet. Folgen für die Wohnungspolitik der schwarz-roten Koalition werde sie nicht haben, kündigte er im rbb am Samstagmorgen an. "Schön ist anders. Wir müssen leben mit dem, was die Kommission da vorgelegt hat und damit umgehen. Aber wir lassen uns überhaupt nicht unter Druck setzen."



Gräff verwies auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag. CDU und SPD haben vereinbart, nach dem Abschlussbericht der Expertenkommission zunächst ein Rahmengesetz zu erarbeiten. Es soll zwei Jahre nach der Verabschiedung in Kraft treten und in der Zwischenzeit durch das Bundesverfassungsgericht geprüft werden. "An dieser Vereinbarung halten wir fest", so Gräff. Maßgeblich für mögliche Enteignungen sei dann die Antwort aus Karlsruhe, nicht der Bericht der Kommission.