Etwa 200 Radfahrende haben am Montagmorgen für einen besseren Ausbau der Radwege in Berlin demonstriert. Die Fahrradkolonne drehte mehrere Runden in Berlin-Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee zwischen Stargarder Straße und Wichertstraße. Dabei nahm sie die gesamte Fahrbahn ein, sodass Autos und Straßenbahnen in dieser Zeit warten mussten.