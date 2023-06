Mit dem mächtigsten Mann der Grünen verbinden viele Menschen in der Mark unbequeme Entscheidungen und den Bruch mit jahrzehntelang geltenden Gewissheiten – zuletzt mit dem Plan, das Heizungswesen in Deutschland umzukrempeln. Und wenn Habeck es ernst meint mit einer wirkungsvollen Klimaschutzpolitik, dürften neue Ankündigungen folgen.

Für den kurzen Dienstweg aus Berlin hatte Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) bisher nicht viele Auftritte in Brandenburg – doch wenn er sie hatte, waren sie oft voll knackiger Symbolik. Habeck, der für seine Rede vor den Beschäftigten des PCK in Schwedt kurzerhand auf einen Tisch klettert. Habeck, der es den Schwedtern auf der Bühne in die Hand verspricht, sie trotz des Öl-Embargos nicht hängen zu lassen.

Für eine erfolgreiche Energiewende will die Brandenburger Regierung vermehrt auch Photovoltaik-Anlagen in Landschaftsschutzgebieten aufstellen lassen. Viele Kommunen könnten so neues Einkommen generieren. Doch es gibt auch Kritik.

Mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) trifft Habeck am Donnerstag auf einen großen Skeptiker seiner Politik. Woidke wetterte unlängst gegen die Umsetzung des Gebäude-Energiegesetzes, das die Bürger zum Einbau klimafreundlicher Heizungen bewegen soll. Unter Gesichtspunkten des Klimaschutzes zwingend, aber in dieser Form noch eine Überforderung für die Republik – und ein Fressen für die politischen Gegner Habecks.

Nicht zuletzt ungeklärt ist auch die Frage, wie so schnell die Energie ersetzt werden soll, die bislang mit der Braunkohleverfeuerung gewonnen wird. Wasserstofffähige Gaskraftwerke sind noch in der Planungsphase, ebenso wie das Pipeline-Netz dafür.

In Nordrhein-Westfalen hat das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit der Landesregierung und dem Energieriesen RWE einen vorgezogenen Ausstieg bereits eingefädelt. Ähnliches könnte auch in Ostdeutschland folgen. Die steigenden CO2-Preise sitzen Energieversorgern wie der Leag im Nacken, die Braunkohleverstromung - derzeit hochprofitabel - könnte rapide unwirtschaftlich werden.

Gelänge die Energiewende in Ostdeutschland nicht, stünde Habecks Glaubwürdigkeit auf dem Spiel - zusammen mit dem gesellschaftspolitischen Klima in Ostdeutschland. Für die Grünen, die in Ostdeutschland ohnehin einen eher schweren Stand haben, wäre es wohl der Sargnagel für größere regionale Ambitionen. Auch SPD und CDU sorgen sich um den politischen Frieden im Land.

Schon die Verkündung eines vorgezogenen Kohle-Ausstiegs ist in Ostdeutschland ein heikles Unterfangen. Dort hat die fossile Energieerzeugung vergleichsweise viele Anhänger, die Sorge vor Veränderung ist groß. Am Ende könnte die AfD profitieren, die es zu ihrem Kerngeschäft gemacht hat, aus Ängsten politisches Kapital zu schlagen.

Neben Konflikten um den Ausbau von Solar- und Windkraft dürfte noch ein anderes Thema eine Rolle bei dem Treffen von Habeck und Woidke spielen: Seit Jahren wirbt der Ministerpräsident für eine andere, gerechte Gestaltung der Netzengelte. Bislang erfolglos. Solche Entgelte erheben die Betreiber von Netzen für die Durchleitung von Strom.

Der wird zwar in Brandenburg in erheblichem Maß produziert, verbraucht aber wird er vor allem in anderen Teilen der Republik. Trotzdem zahlen Brandenburger Strompreishöchstpreise. Die Staatskanzlei rechnet vor, während im windkraftarmen Bayern gerade mal acht Cent pro Kilowattstunde anfielen, seien es in Brandenburg fast 13 Cent. Das mache ihn "wütend", betont Woidke bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Regional gewonnener Strom müsse sich für die Menschen in den jeweiligen Regionen auch lohnen. Zumindest darin dürften sich Habeck und Woidke einig sein.