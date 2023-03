Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) will den Kohleausstieg in Ostdeutschland nur vorziehen, wenn die Energieversorgung trotzdem gesichert bleibt. "Wir können und wir dürfen und wir werden nichts machen, was die Versorgungssicherheit nicht nur in der Lausitz oder in Ostdeutschland, sondern in Deutschland gefährdet", sagte er am Mittwoch live zugeschaltet auf der zweiten "Konferenz zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier" des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft in Cottbus.

Auf dieser diskutierten rund 200 Politikerinnen und Politiker sowie Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft unter anderem darüber, wie die Infrastruktur im Strukturwandel schnell ausgebaut werden kann. Für den Abend werden die drei Ministerpräsidenten der ostdeutschen Kohleländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt erwartet.