Brandenburg will klimafreundlichere Verkehrspolitik umsetzen

In Brandenburg sollen nur noch in Ausnahmefällen neue Straßen gebaut werden - bei der Verkehrsplanung soll außerdem der Schwerpunkt auf Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV gelegt werden. Das sind die möglichen Inhalte des Mobilitätsgesetzes.

Der Dialogprozess zur Erarbeitung eines Mobilitätsgesetzes für Brandenburg sei abgeschlossen, teilte der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Brandenburg am Montag mit. Der Gesetzentwurf enthalte zahlreiche Maßnahmen, um einen Rechtsrahmen für eine Verkehrswende im Land zu ermöglichen. Das Verkehrsministerium erklärte, eine "grundlegende Einigung" liege vor. Details sollen am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.